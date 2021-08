En août 2020, la cimenterie CBR annonçait sa volonté d'étendre de 107 hectares la superficie d’exploitation de la carrière du Romont, qu’elle exploite depuis 50 ans pour l’extraction de craie nécessaire à l’alimentation de son four de Lixhe, et ainsi poursuivre ses activités jusqu’en 2043. La cimenterie a pour se faire introduit une demande conjointe de modification de plan de secteur afin de transformer des terres agricoles en zone d’industrie extractive et une demande de permis d’exploitation de cette future zone. Mais les habitants et agriculteurs du village qui vivent déjà avec les nuisances engendrées par la carrière ne veulent pas de cette extension.

Une association nommée “Bien vivre en Vallée du Geer” s’est mise en place afin de défendre les intérêts des 3.000 riverains des communes de Bassenge, Riemst et Maastricht directement concernés par ce projet. Elle a déjà interpellé la Région wallonne, en notifiant leurs inquiétudes au travers d'un courrier auprès des ministres Willy Borsus et Céline Tellier. {{1}}

Si la demande d'extension est acceptée, la superficie de la carrière exploitée passerait à 330 hectares depuis les années 70, soit l’équivalent de 400 terrains de foot, et presque 40% de la superficie d’Eben-Emael. Et 107 hectares de terres agricoles devraient être expropriées pour les transformer en zone d'extraction de craie.

