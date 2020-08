Un élan de solidarité est en cours sur Facebook pour permettre à Séverine, 40 ans, atteinte de sclérose en plaques, de pouvoir fouler le sable.



Séverine vit seule avec son jeune garçon. Atteinte de la sclérose en plaques, la maladie est évolutive, de sorte que chaque jour est pour elle un combat. Et pourtant, l'Ansoise croque la vie à pleine dents. Son rêve ? Rouler sur le sable avec son fauteuil roulant, aux côtés de son fils. Pour lui permettre de l'atteindre, des personnes de son entourage se mobilisent pour lui offrir le matériel nécessaire.



Myriam Duysens est à l'initiative de cet élan de solidarité. "J'ai rencontré Séverine au concours To Women", un concours qui lutte contre les diktats de la mode (taille, poids...). "Nous étions 800 candidates. J'ai fait sa connaissance lorsque nous avons été sélectionnées toutes les deux au mois d'octobre", raconte celle qui a lancé l'appel en vue de récolter des fonds pour lui offrir un appareillage onéreux "qui va lui donner plus de liberté".

"C'est une femme active, et malgré sa grave maladie, elle est toujours là pour réconforter le moral de tout le monde. C'est une femme forte malgré ce qu'elle vit", explique-t-elle. "Quand elle va à la mer, elle doit rester sur la digue". Impossible donc pour Myriam d'imaginer que son amie ne puisse s'approcher plus près de la mer. "Elle avait partagé une vidéo sur sa page Facebook expliquant l'appareillage dont elle avait besoin pour le faire. Jeudi, on s'est dit avec d'autres candidates du concours qu'on allait lancer une page Facebook et se mobiliser pour lui permettre de réaliser son rêve". "Ce qui est compliqué, c'est que nous ne pouvons plus organiser de soupers de solidarité..." Ce qui n'a pas toutefois empêché de récolter depuis jeudi près de 4300 euros, via des ventes de lasagnes, appel aux dons, etc. En tout, entre 6500 et 7000 euros sont nécessaires pour acheter l'appareillage qui permettra à Séverine de se rendre sur la plage. A noter que le parrain de cette mobilisation, David Jeanmotte, s'investit également pour atteindre l'objectif.

Pour faire un don : BE60063547723770 (communication : Pour Séverine).

Lien vers la page Facebook : https://www.facebook.com/groups/384874519162775/permalink/387230572260503/