Le plan annoncé est une base qu'il faut enrichir

Il y a environ une semaine, la Ville de Liège a dévoilé un plan de mobilité pour le déconfinement.

"Mais alors que Bruxelles et Verviers ont avancé, Liège doit désormais passer aux actes sans plus tarder, mais sans bâcler le travail", estime-t-on chez Vert Ardent pour qui ce plande mobilité a un double objectif : permettre le déplacement en respectant la distanciation physique et éviter l’augmentation de l’utilisation de la voiture.

"Or la Commission Communale Consultative Vélo, qui a pour mission la coordination et l’information entre les différents acteurs du développement cyclable, n’est pas convoquée. Si l’ensemble des membres de cette commission n’est pas intégré à la task force, c’est un nouveau déni de démocratie dans une Ville qui se prétend participative".



D'aileurs pour Vert Ardent, le plan tel qu’annoncé est une base, qui doit s’enrichir, le mouvement recommandant dès lors d’ajouter les mesures suivantes :

-Une diminution de la vitesse automobile dans les quartiers de la ville, et non restreinte à l’hypercentre : Face aux files et aux trottoirs encombrés, la circulation automobile doit tenir compte de la présence possible de piétons sur la voirie

-Des structures provisoires qui intègrent cyclistes ET piétons, qui déterminent la place des deux modes dans les espaces partagés afin d’éviter les conflits

-Des parcours cohérents et en réseaux : une meilleure attention portée aux quartiers périphériques (à titre d’exemple, absolument rien n’est prévu à ce stade pour Jupille et Wandre alors que la rue de Visé est suffisamment large pour permettre un couloir vélo), et aux complexes scolaires afin d’anticiper la rentrée de septembre

-Une augmentation des possibilités de parkings vélos, afin de lutter contre un des principaux freins à la pratique du vélo : le risque de vol

-Une concertation avec les communes limitrophes afin de penser ce projet à l’échelle du bassin de vie

-Une réflexion parallèle sur l’offre de vélos et sur la sensibilisation de la pratique cyclable. Il convient d’agir pour permettre au plus grand nombre de disposer d’un vélo à moindre coût, et adapté à la personne.

Reste à savoir ce qu'il adviendra de ces propositions...