Liège La ligne de bus 158 est mise en service et la ligne 37 sur le rail sera bientôt optimale.

Nous l’évoquions voici quelques jours, dès ce mercredi 1er septembre, une nouvelle ligne de bus (158) sera mise en service, au départ de Liège en direction du Sart-Tilman. Aux heures de pointe, elle permettra de relier le quartier de Chênée et différents sites du domaine universitaire, dont le CHU… cette nouveauté pourrait être, pour certains Liégeois, une solution de choix pour éviter le chaos annoncé, en cette rentrée, alors que le tunnel de Cointe est toujours fermé.

Une autre bonne nouvelle est aussi… sur les rails. En effet, comme l’a annoncé la SNCB il y a quelques jours, une nouvelle partie des lignes impactées par les inondations sera remise en fonction.

En province de Liège, ce sont les lignes 37 (Liège-Verviers) 42 (Rivage-Gouvy), 43 (Angleur-Marloie) et 44 (Pepinster-Spa) qui ont principalement souffert des inondations. Déjà, les lignes 42 et 43 avaient pu être rouvertes à la mi-août… Cette semaine, la ligne 37 rouvrira partiellement dans sa portion entre Liège et Nessonvaux.

Dès ce 1er septembre, en effet, le tronço