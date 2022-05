Il arrive qu’un concessionnaire automobile vous offre un vélo pliant ou une trottinette électrique, à glisser dans le coffre de votre nouveau coupé électrique ou de votre SUV sport… mais le Mobility Center de Liège (Ans) - dont les locaux seront inaugurés ces samedi 21 et dimanche 22 mai - veut être plus qu’une simple offre combinée. L’ambition de ce nouveau centre, chantre de "toutes" les mobilités, c’est en effet de proposer au grand public un concept innovant reposant sur une approche multimodale (et multimarque), en un seul et même lieu ; rue de Wallonie, 2 à Ans en l’occurrence.

"Notre volonté est en effet d’offrir ici, sous le même toit, l’offre la plus adaptée possible en matière de mobilité à Liège", explique John Emontspool, arrière-petit-fils de Josef Emontspool, qui ouvrit son premier garage à Raeren en… 1927. Depuis près de 100 ans, la success story familiale n’a fait que se confirmer et c’est désormais en compagnie de Vincent Remion, associé de son père, que John a tenu à reproduire l’avant-gardisme dont a fait preuve son aïeul.

"Aujourd’hui, la voiture est loin d’être l’unique moyen de locomotion", poursuivent John et Vincent, "les enjeux climatiques, économiques, fiscaux, les évolutions du secteur, l’encombrement du réseau routier… invitent de plus en plus de consommateurs à s’orienter vers une mobilité douce ou une approche différente de la mobilité au travers de véhicules thermiques, électriques ou encore hybrides".

Mais car ils se disent aussi conscients du fait que le tout au vélo ou le tout à la voiture n’est pas envisageable pour tous, les fondateurs du Mobility Center souhaitent se différencier, rencontrer la demande, en s’appuyant sur des partenaires actifs dans les voitures électriques, le deux-roues, les véhicules de loisirs ou encore les utilitaires...

© D.R.

Offre variée, services variés

Pour le particulier ou l’entreprise, l’objectif est donc bien de proposer une offre de mobilité adéquate, "sans être figé dans une mobilité unique", précise encore Vincent Remion. La mobilité juste est le maître-mot. Sur place, outre les 10 bornes de recharge publiques installées sur le parking (et alimentées par une infrastructure photovoltaïque), l’offre se veut donc multiple, de la trottinette au 4 X 4 en passant par le vélo-cargo, le scooter électrique, le vélo-Gravel ou encore la voiture hybride ou le van familial… voire une combinaison de plusieurs modes.

Grâce aux partenaires toujours, dont fait partie Mobbizz, société spécialisée dans la mobilité pour les entreprises, ce sont donc des transports multiples qui sont proposés mais également "une palette de services, conseils et solutions liées à la mobilité des entreprises", se réjouissent encore John et Vincent.

© D.R.

Tenté par le concept ? Rendez-vous sur place ces samedi et dimanche de 10 h à 18 h, lors du grand week-end d’inauguration.