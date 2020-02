Après avoir percuté une voiture, l’automobiliste a terminé sa course contre un poteau d’éclairage

Ce samedi, un automobiliste a perdu la vie dans un accident qui s'est déroulé à Modave. Vers 20 heures, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir dans la vallée du Hoyoux, à Modave pour un accident de la route.

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison qui reste à déterminer. Il a percuté un véhicule qui venait en sens inverse puis a terminé sa course contre un poteau électrique qui se trouvait sur le bord de la chaussée. Le poteau s’est plié en partie sur la route à la suite du choc.

Les pompiers sont intervenus, mais ils n’ont rien pu faire pour l’automobiliste. Ce dernier est décédé sur place. Le parquet a été averti et a désigné un expert en automobile. Ce dernier s’est rendu sur place pour tenter de déterminer les causes et les circonstances de l’accident. La société gestionnaire de l’électricité est intervenue pour réaliser les travaux nécessaires. La route a pu être rouverte après ces interventions.