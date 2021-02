Ce mardi, deux personnes ont été emmenées en hypothermie au Centre Hospitalier Régional de Huy après être tombées dans l’eau à Modave.

Il était aux environs de 13 h 00 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir à la suite de plusieurs chutes dans de l’eau au château de Modave. Peu avant, un homme âgé de 68 ans a tenté de sauter dans une ancienne piscine pour sauver son chien qui venait de chuter à l’endroit.

Le sexagénaire ne parvenait plus à sortir de l’eau. Une dame qui a constaté le problème a également tenté de sauter dans l’eau pour aider le monsieur. Mais cette tentative de sauvetage a été un échec. En effet, les deux personnes se sont retrouvées bloquées dans l’eau. Douze pompiers, dont des plongeurs et des ambulanciers sont intervenus sur place pour venir en aide aux victimes. Les deux personnes et le chien ont été sortis des eaux.

Les personnes étaient en hypothermie. Elles ont été conduites au Centre Hospitalier Régional de Huy. Le chien a pu également être sauvé.