Pierre, 48 ans, un militaire de carrière encourt une amende de 350 euros devant le tribunal correctionnel pour une détention illégale d’arme. L’homme est instructeur de tir et fait partie des tireurs d’élite. Il possédait ce révolver depuis de longues années à son domicile. L’arme ne lui a été saisie qu’en 2020."En 1997, j’ai fait une demande pour une détention d’arme", a expliqué Pierre devant le juge.

L’homme pensait qu’il était dans la légalité en gardant cette arme chez lui. "En 2016, j’ai entendu parler de la loi Onkelinx sur les armes. Je me suis rendu au commissariat de Clavier et j’ai rencontré un commissaire. Je lui ai demandé ce que je devais faire avec mon arme. Il m’a dit de rentrer chez moi et que dans six mois on ne parlerait plus de cette loi…"

Effectivement, il a fallu plusieurs années pour que l’arme soit saisie alors qu’une plainte avait été déposée par son ex-épouse dans le courant de l’année 2012. Cette dernière se plaignait d’avoir subi une scène de coups de la part de Pierre et avait expliqué qu’elle ne se sentait pas en sécurité car son ex compagnon détenait une arme à feu à son domicile. Après cette plainte, l’arme n’a toujours pas été saisie. "J’ai été surpris quand la police a débarqué chez moi en 2020. Je trouve cela injuste. Je détenais cette arme de bonne foi. Même si la police n’est pas au courant de ce qu’il faut faire…"

Lors de la visite à son domicile, les autorités ont saisi l’arme. Le parquet a toutefois autorisé le militaire à se débarrasser de son arme en la vendant à un armurier. Le parquet a fait une proposition de transaction de 350 euros à l’homme pour éviter les poursuites judiciaires. Mais il a refusé de payer s’estimant dans son bon droit. " Aux yeux du bon sens, je ne la détenais pas illégalement."

Le parquet a estimé qu’en tant que moniteur de tir, Pierre se devait encore plus que quiconque de connaitre la législation sur les armes. Le prévenu qui se défendait seul devant le juge a demandé au tribunal à bénéficier d’une suspension du prononcé.