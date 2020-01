Les secours sont toujours actuellement sur place et ne se prononcent pas sur l'identité et les causes du décès

Ce samedi, peu avant 17 heures, les secours ont été appelés à la suite de la découverte d'un corps sans vie dans le ruisseau de la Mehaigne à Moha.

Les pompiers de la zone Hemeco et la police de la zone Meuse-Hesbaye se sont rendus sur place.

Les secours ont bien constaté la présence d'un corps sans vie qui se trouvait à hauteur de la rue du Centre, à proximité d’une fontaine.

Les secours se trouvent toujours sur place. On ignore actuellement les causes du décès et l’identité de la victime.