Ce jeudi en fin de journée, une dame âgée de 70 ans et originaire de Saint-Georges-sur-Meuse a été emportée par les flots au Val notre Dame à Moha.

Il était 17 heures lorsque la police de la zone Meuse Hesbaye et les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés pour tenter de retrouver la trace d’une septuagénaire qui avait été emportée par les flots de la Mehaigne qui était sortie de son lit dans un hameau de Wanze. "Le débit était tel que l’on craint le pire", indique la police de la zone Meuse-Hesbaye.

"Le lit de la rivière comporte d’innombrables méandres. Des jardins et des champs ont été transformés en vastes étendues d’eau et le courant était particulièrement dangereux. A ces endroits, on ne distinguait plus les routes du lit du fleuve. "Cette dame était en visite chez une connaissance lorsque ce malheureux accident est survenu. Les faits ont été très rapides. La dame a été emportée par les torrents formés par l’eau déchainée sans que l’on ne puisse rien faire.

"Des mesures ont été prise et une disparition inquiétante a été signalée. Tous les moyens ont été dépêchés sur place. La police, mais aussi les pompiers et les pompiers plongeurs sont intervenus sur les lieux pour tenter de sauver la victime." Une enquête de voisinage a également été réalisée. Les secours sont encore à la recherche de la victime.