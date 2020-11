Comment se fait-il que des citoyens se plaignent de subir des nuisances en provenance de certains parcs du territoire sérésien alors que ces mêmes parcs sont censés être fermés pour la soirée et la nuit ? C’est en ce sens que le libéral Fabian Culot a interrogé la majorité socialiste, lors du conseil communal.

En effet, comme il l’a épinglé, un règlement communal a instauré la fermeture des parcs en soirée et durant la nuit mais, dans les faits, il apparaît qu’il arrive que des individus s’y introduisent… "Les parcs Guy Mathot et du Jardin Perdu ne seraient plus complètement clôturés", a relevé Fabian Culot.

Quid dès lors ? "En effet, il est prévu de faire fermer les parcs car on pensait que cela empêcherait les dégradations et les nuisances. Ce n’est pas le cas malheureusement et il s’avère que la fermeture n’est pas une solution pour réduire le tapage nocturne", a répondu le bourgmestre, Francis Bekaert.

Mieux encore, "on force et dégrade les clôtures pour y accéder. Et se pose aussi un problème de sécurité pour la personne chargée de procéder à la fermeture", a ajouté le bourgmestre sérésien.

"Nette amélioration"

Et d’indiquer que les nuisances étaient telles en été, dans et aux abords du parc Guy Mathot, qu’il a pris un arrêté de fermeture d’un mois à l’égard d’un commerce pointé comme étant source de nuisances.

"Et cela s’est accompagné de patrouilles de police. Ce qui a eu des incidences positives sur les nuisances dénoncées", a-t-il précisé.

Il a ensuite mis en évidence les aménagements réalisés par des stagiaires dans les parcs Morchamps et des Marêts. "On constate une nette amélioration alors qu’ils ne sont pas clôturés", a-t-il souligné, annonçant qu’il est prévu d’installer de l’éclairage à détecteur de présence afin de "dissuader de se trouver dans les parcs au-delà d’une certaine heure".

J. Def.