Liège La Ville a introduit un recours contre le projet d’extension de parking…

Avec la gare des Guillemins à un jet de pierre, l’esplanade éponyme, la tour des Finances, le tram qui longera la rue Paradis pour emprunter l’avenue Blonden… cet îlot d’habitations entre les axes Paradis, Blonden, rue des Vingt-Deux et rue de Serbie est particulièrement stratégique…

Depuis près de 10 ans, le promoteur Laurent Minguet (groupe Horizon) le sait… raison pour laquelle il envisageait ici, dès 2014, un vaste projet immobilier. Mais l’accord avec la Ville de Liège n’a jamais été au rendez-vous, comme le prouve ce dernier épisode en date : ce lundi, Liège a introduit un recours en annulation et en suspension au Conseil d’État, contre ce permis relatif à l’exploitation, sur 20 ans, de ce parking qui passerait d’une cinquantaine à plus de 150 places… le tout sans logement. Projet refusé par les fonctionnaires délégué et technique et contre lequel la Ville avait déjà remis un avis négatif, mais finalement accordé par la ministre de l’Environnement (suite au recours du groupe).

Site non-requalifié

Entre le promoteur et la Ville de Liège, le bras de fer continue donc et, ce lundi soir,