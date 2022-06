Du 18 juin au 18 septembre, le Musée en plein air du Sart Tilman donne carte blanche au duo d’artistes liégeois Mon Colonel & Spit (Éric Bassleer et Thomas Stiernon) qui propose une exposition d’installations artistiques en plein air sur le campus universitaire.

Intéressés par les collaborations et la mise en relation de jeunes artistes, d’artistes émergents et plus reconnus, ils proposent une exposition collective gravitant autour de leur univers artistique. Venus du street art, ils ont évolué vers une pratique entre pop art et art brut déclinée dans différents médiums.

Ville et nature

C’est cet esprit libre, provocateur et décalé qui anime aussi le travail des artistes qu’ils ont sélectionnés : Chloé Arrouy (FR), Alexandre Bavard (FR), Quentin Caillaud (FR), Jonathan Dewinter (BE), Dick et Vle (BE), Jeroen Erosie (NL), Tommy Lhomme (FR) et Mon Colonel&Spit (BE).

Mon Colonel & Spit ont envisagé les artistes d’abord en fonction d’un certain type d’énergie et de dynamique dans le travail. Ils proposent ainsi des artistes aux disciplines le plus souvent hybrides ou aux univers contrastés.

"Nous avons voulu réunir des énergies autour d’un projet commun, partager notre carte blanche en huit, et disposer ces huit morceaux selon nos centres d’intérêt et nos sensibilités, tout au long d’un parcours dans un lieu que nous fréquentons depuis l’enfance", expliquent ainsi Mon Colonel & Spit. "Rassembler des artistes qui se nourrissent aussi bien de ville que de nature. Des artistes qui circulent entre l’écorce et le béton. Créer des dialogues ou des ruptures avec les œuvres du Musée en plein air. Une promenade dans le sentier de Mon Colonel&Spit à travers l’œil des artistes invités."

Toujours accessible

Un événement de clôture, prévu à la mi-septembre, proposera une performance d’Alexandre Bavard, des DJ sets de Mon Colonel, Dick et Vle et d’autres surprises.

En pratique : exposition au Musée en plein air du Sart Tilman. Du 18 juin au 18 septembre. Accès libre et gratuit. Tous les jours, 24 h/24. Point de départ du parcours (avec plan à emporter) : pavillon d’accueil du Musée en plein air au rond-point Simone David-Constant. Accessibilité : parking gratuit, transports en commun : ligne de bus 48, arrêt "Amphithéâtres". Toutes les infos : www.museepla.uliege.be.

J.-M. C.