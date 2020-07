Patrimoine Une récompense pour les efforts fournis en faveur de la nature et de la biodiversité…

Il est visible depuis la vallée de l’Amblève comme depuis le viaduc de l’autoroute à Remouchamps… Tel un nid d’aigle : le château de Montjardin. C’est d’ailleurs "sur ordre de Jean l’Aveugle en 1327", qu’il fut ainsi construit, explique-t-on au service Environnement de la commune d’Aywaille.

Et aujourd’hui, le domaine de ce fascinant témoin du passé médiéval de l’entité vient d’obtenir une récompense qui ravit ses propriétaires : le plus grand label de conservation privé en Europe, le Wildlife Estates, soit un label soutenu par l’Union européenne et qui récompense les propriétaires pour leurs efforts de gestion en faveur de la nature et de la biodiversité... le premier à Aywaille ;1,7 million d’hectares de terres privées et publiques sont déjà labellisés de la sorte en Europe, précise-t-on encore à Aywaille.

Suspendus en rive gauche de l’Amblève, le château et le domaine de Montjardin captivent assurément ceux qui y posent leur regard. Par l’architecture notamment mais aussi par létat de conservation remarquable, Montjardin nous transporte dans le temps… Quels mystères se cachent donc derrière ces murs ? Le château ne