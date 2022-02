Le parquet a requis deux ans de prison sans s’opposer au sursis devant le tribunal correctionnel de Liège à l’encontre de Laurence, qui est poursuivie dans le cadre du décès de la petite Alyah, 16 mois.

La jeune fille doit répondre de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le drame s’est produit durant la nuit du 8 décembre 2017 alors qu’elle se trouvait au domicile de Laurence.

Cette dernière n’était alors âgée que de 18 ans.

La fillette a commencé à se sentir mal. Elle a fait une chute. Elle a alors perdu connaissance.

La jeune fille a expliqué lui avoir donné un yaourt et puis l’avoir mise au lit.

L’enfant a régurgité. La fillette avait des difficultés respiratoires. La jeune fille a secoué Alyah pour tenter de la réveiller.

Elle a appelé la maman avant d’appeler une ambulance.

Les secours ont tenté de réanimer Alyah pendant environ une heure quinze avant de devoir se résigner.

La petite fille a perdu la vie.

"Nous voudrions au moins qu’elle soit reconnue coupable de non-assistance à personne en danger", explique la maman d’Alyah.

Les parents pensent que la baby-sitter a porté des coups à la fillette. "À la morgue, des coups bleus sont apparus. Alyah avait des coups au poignet et aux jambes." Le médecin légiste a estimé que les traces pouvaient avoir été provoquées par la chute.

Le médecin légiste a expliqué qu’Alyah souffrait d’une pathologie cardiaque qui aurait pu provoquer le malaise qui a engendré la chute et la mort. "L’enfant a été secoué, mais ce n’est pas cela qui a provoqué son décès."

Me Sophie Gorlé qui défend la jeune fille a plaidé son acquittement. "Causer des coups à une personne en tentant de lui sauver la vie ne peut pas être qualifié de coups et blessures", indique Me Gorlé. "Ma cliente est particulièrement choquée par cette affaire. Elle n’a aucun antécédent judiciaire." L’avocate a également plaidé une peine de probation autonome.