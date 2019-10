La substitut Françoise Zegels, déléguée au poste d'avocate générale, a requis mercredi après-midi devant la cour d'assises de Liège la culpabilité de Francis Kaiser pour l'assassinat de Christine Dupont. Pour la défense, Me Séverine Solfrini a rappelé que son client est en aveux sur la question de l'homicide volontaire commis lors d'un processus de suicide commun. Francis Kaiser (59 ans) avait mis fin aux jours de Christine Dupont, sa compagne quinquagénaire, le samedi 5 août 2017. L'accusé avait exposé qu'il avait aidé sa compagne à se suicider mais qu'il n'avait pas eu le courage de procéder à son propre suicide.

Après les plaidoiries des parties civiles, la substitut Françoise Zegels a requis la culpabilité de Francis Kaiser pour l'assassinat de Christine Dupont. Elle a insisté sur les actes posés par Francis Kaiser en exposant que ceux-ci avaient causé la mort. "Il ne s'agit pas d'un suicide assisté. L'accusé a donné une aide active qui rend les faits punissables. Il a tout mis en œuvre pour causer la mort de Christine Dupont", a indiqué la substitut.

Le ministère public a insisté sur l'intention de tuer manifestée par Francis Kaiser. "Sa volonté homicide était bien présente. Il a usé de la force pour la tuer lorsqu'elle s'est débattue. Serrer le colson (collier de serrage en plastique, NDLR) et appuyer sur le visage de la victime sont des actes qui démontrent son intention de tuer. Il a dû vaincre la résistance de Christine Dupont pour parvenir à ses fins. Le consentement de la victime n'est pas une cause de justification", a analysé Mme Zegels.

La substitut a insisté sur la préméditation des faits en soulignant que Francis Kaiser avait tout organisé. Le couple avait en effet pris une série de dispositions puisqu'il a séjourné quatre jours dans un hôtel proche de la gare des Guillemins. Francis Kaiser avait notamment emporté avec lui les colliers colson utilisés pour mettre fin aux jours de Christine Dupont.

La défense de Francis Kaiser, Me Séverine Solfrini et Me Pascal Rodeyns, avait déjà annoncé les aveux de son client sur la question de l'homicide volontaire commis lors d'un processus de suicide commun. Me Solfrini a indiqué, dès le début de sa plaidoirie, que la défense avait songé à ne pas plaider au stade de la culpabilité, rejoignant le réquisitoire de l'avocate générale et les éléments objectifs énoncés dès la lecture de l'acte d'accusation.

L'avocate de Francis Kaiser a insisté sur le contexte dans lequel se sont déroulés les faits et sur le projet de suicide commun fomenté par l'accusé et Christine Dupont. Depuis le mois de février 2017, le couple s'était isolé. A partir du mois de juin, Christine Dupont et Francis Kaiser étaient entrés dans une spirale qui leur a fait penser que la seule issue à leurs difficultés était la mort. "Tous les éléments du dossier démontrent que la thèse de Francis Kaiser est crédible. Il a mis en œuvre un suicide commun mais il n'a pas eu le courage de remplir le contrat", a ajouté Me Solfrini.

La défense de Francis Kaiser a également abordé la préméditation des faits en soutenant qu'elle pourrait ne pas être retenue. "Il n'y avait pas de consensus ferme et définitif sur la manière dont cela allait se dérouler. La décision définitive a été prise sur le moment même", a plaidé Me Solfrini.

Jeudi matin, les jurés entendront les différentes répliques des parties avant d'entrer en délibération sur la culpabilité.