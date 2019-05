“On tente de calmer les parents. On ment à tout le monde. Et les drames se succèdent”

“Je n’ai pas attendu le mois de mai 2019, mois des élections pour m’exprimer sur le fonctionnement de notre Justice et de la police. Je suis candidat aux élections régionales et la Justice est une compétence fédérale”. Jean-Denis Lejeune insiste : c’est à titre personnel qu’il s’exprime suite au meurtre de Julie Van Espen par Steve B., en liberté dans l’attente d’un nouveau jugement en appel pour des faits précédents de viol.

Une situation que le papa de la petite Julie, victime de Marc Dutroux, estime intolérable. Raison pour laquelle il a poussé un nouveau coup de gueule sur les réseaux sociaux ce mardi. “Je sais, hélas, qu’il y aura encore d’autres drames mais je ne sais pas rester face à cette situation sans me taire !”, nous confie Jean-Denis Lejeune après son post sur Facebook. Sidéré par la justification du tribunal correctionnel d’Anvers, il n’en veut pas tant aux juges mais plutôt aux hommes et femmes politiques.

“Le tribunal n’a fait qu’appliquer la loi finalement. Mais pourquoi les différents ministres de la Justice ne tiennent pas compte des différents drames que nous avons connus pour mettre à jour les textes de loi ? Et là, c’est de leur compétence et non de celle des juges !”, poursuit le papa de la petite Julie, persuadé que d’autres drames similaires suivront.

“On va s’émouvoir pendant quelques jours de la situation dramatique des proches de cette jeune femme. Et puis on va calmer les parents avec quelques petites réformes éventuelles. Et on passera à autre chose. C’est toujours pareil. Mais cela ne protège pas notre société. On ne fait qu’endormir les gens”.

Et Jean-Denis Lejeune d’aller plus loin sur le fonctionnement de la justice en Belgique : “On ment à tout le monde. Aux victimes, aux jurés des cours d’assises. On dit qu’on condamne les gens à perpétuité mais la perpétuité n’existe pas dans notre pays. Depuis 1995, les drames se succèdent. Les cas de récidive, de libérations conditionnelles, je ne les compte plus. On est face à une justice économique dans ce pays. Et qu’on arrête de me dire que Marc Dutroux ne sera jamais libéré. Je n’y crois pas”, termine Jean-Denis Lejeune qui dit refuser de se taire face à de telles situations “qu’on ne peut pas comprendre quand on ne l’a pas vécu. Un enfant, ce n’est pas un verre, ça ne se remplace pas”.