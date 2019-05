Le papa de Julie n'a cessé de dénoncer ce type de manquement de la justice

La mort de Julie Van Espen a sans nul doute choqué bon nombre de personnes. Parmi elles, Jean-Denis, le papa de Julie Lejeune, assassinée par Marc Dutroux. Le Flémallois n'a d'ailleurs pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux après ce (nouveau) drame.

“Et encore une victime à cause d’une justice belge qui a encore failli. Oui, l’homme qui a été arrêté dans le cadre du meurtre de Julie Van Espen était bien connu de la justice et récidiviste en plus. J’aimerais qu’on explique au peuple belge pourquoi cette lenteur dans le traitement de son dossier. Manque de moyens au niveau des tribunaux ? Textes de loi non adaptés ? Laxisme ? En 2017, il a été condamné à 4 ans pour viol brutal et il était libre, dans la nature parce qu’un juge avait refusé son emprisonnement en attendant son appel. Il y a encore d’autres cas similaires dans notre pays et certainement d’autres libérations conditionnelles pour des abuseurs et tueurs d’enfants qui sont donc libres sans avoir été suivis médicalement en prison. Tant que cette justice de m... ne sera pas plus exemplaire et plus ferme, cher peuple belge, avec cette justice, ne vous tracassez pas il y aura encore d’autres drames similaires ! Et ce n’est pas que je ne l’aurais jamais dit et répété depuis 1995…”