Ce lundi, le tribunal correctionnel a rendu son jugement dans un dossier pour le moins délicat qui mettait en cause le travail d’un policier liégeois.

L’homme aujourd’hui pensionné était poursuivi pour homicide involontaire, celui de Louise Lavergne, une étudiante française qui, le 8 octobre 2017, avait été tuée dans son appartement par un autre occupant de l’immeuble, Patrick Vanderlinden. Arrêté, l’homme âgé de 54 ans avait mis fin à ses jours alors qu’il était incarcéré à la prison de Lantin.

Or, un peu plus de deux ans avant le drame, Louise s’était rendue à la police pour signaler les agissements de Vanderlinden qui s’était promené nu dans les communs et avait glissé, sous sa porte, un mot à connotation sexuelle. Un policier l’avait alors reçue et avait rédigé une fiche d’information, sans plus.

Une faute

Mais, selon le tribunal, la rédaction d’un procès-verbal, signalant un fait d’outrage public aux mœurs, aurait entraîné un suivi judiciaire et la transmission à la jeune fille d’une information relative au passé judiciaire de Patrick Vanderlinden qui avait déjà été condamné deux fois pour des faits de mœurs. Cela aurait permis à Louise Laverne de prendre des dispositions. Un PV aurait également mis en cause la libération conditionnelle du futur meurtrier.

Le tribunal a reconnu l’existence d’une faute et a estimé qu’un policier diligent et prudent aurait opté pour d’autres choix que celui effectué. Le policier a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 600 € avec sursis. L’employeur du policier est condamné à indemniser la famille de la victime.

“Le tribunal est mesuré dans l’évaluation du lien de causalité entre la faute et le décès”, a expliqué Me Gilissen, le conseil du policier à l’agence Belga. “Il y a une faute dans le comportement du policier, mais il ne s’agit pas d’une faute lourde, inexcusable ou répétée.”.