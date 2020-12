Depuis sa création en 2010, l’ASBL esneutoise Os’mose s’est, entre autres, donné pour mission de former des chiens d’assistance destinés aux personnes à mobilité réduite, épileptiques et aux enfants autistes.

C’est dans ce cadre que depuis ce mardi, l’humoriste liégeoise, Manon Lepomme et son compagnon sont devenus famille d’accueil pour Mouche, un magnifique golden retriever de 8 semaines.

Issu d’un élevage de la région montoise, Mouche restera chez la comédienne à temps plein jusqu’à ses 18 mois. Les familles d’accueil doivent faire découvrir au chiot toutes les situations auxquelles il va être confronté plus tard (foule, centre commercial, chevaux, cinéma…). De ce côté, Mouche sera aux premières loges puisque le jeune chiot accompagnera Manon partout en tournée dans le but de le sociabiliser un maximum.

Au programme également de cette année et demie de cohabitation entre Manon, son compagnon et Mouche : deux séances de dressage par semaine (une commune aux autres chiens et un spécifique pour chien d’assistance).

Au terme de ces 18 mois, Mouche sera placé chez une personne à besoins spécifiques, Manon et son compagnon participant à la passation en douceur vers le nouveau maître.