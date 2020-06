C'est la concrétisation de la deuxième phase des travaux de réhabilitation du site.



Situé dans le village de Lavoir (Héron), au cœur du Parc naturel Burdinale-Mehaigne, le Moulin Ferrières est un site chargé d’histoire, un véritable joyau patrimonial, culturel et naturel.

En 2015, la commune de Héron a fait l'acquisition du site en se donnant pour objectif de préserver ce patrimoine remarquable, d'en perpétuer la vocation tout en l'intégrant dans un projet de développement économique et touristique durable.

A partir du 12 juillet 2020, au terme de la première phase des travaux de rénovation, le site du Moulin de Ferrières se dote d’un tout nouveau centre d’information touristique, antenne de la Maison du Tourisme Terres de Meuse.



Chacun y trouvera de bons conseils et toute la documentation relative au tourisme local : promenades, hébergements, événements, etc... Il sera également possible d'acquérir la farine et les produits du Moulin.

Le Moulin Ferrières est au centre d’un vaste réseau de promenades à destination des marcheurs et des cyclistes. Il sera donc aussi possible d’y louer des vélos électriques et des VTT : de quoi découvrir à grands coups de pédale les campagnes environnantes, grâce au réseau des points-nœuds !

Pour les familles, le Moulin Ferrières propose le jeu "À la recherche du trésor des Lathours". Au fil des énigmes, les enfants devront faire appel à leur sens de l’observation et de la déduction, mais ils se verront récompensés. Le jeu sera disponible gratuitement, du dimanche 12 juillet au lundi 31 août.

Horaires d’ouverture :

• Du 12 juillet au 31 août : du dimanche au vendredi de 10 heures à 17 heures.

• Du 1er septembre au 30 juin : du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures.