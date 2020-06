Ce mardi après-midi, la cour d'appel de Liège a condamné Mustapha Iken à 7 ans de prison ferme pour avoir commis toute une série de délit alors qu’il était en cavale après s’être évadé de la prison de Lantin.

La cour a revu toutes les peines à la hausse et a estimé tous les faits établis et a condamné les autres prévenus à des peines allant de 5 ans de prison à 8 ans de prison. Mustapha Iken est un multirécidiviste bien connu de la justice. Il a été plusieurs fois condamné pour des faits de violence. Il avait déjà commis plusieurs braquages, mais aussi des homes-invasions de banquier dont certains ont gardé des séquelles permanentes à la suite des faits.

Cette fois, l'homme devait répondre de faits commis lors de sa cavale entamée après s'être évadé de la prison de Lantin. Le 26 février 2017, un véritable commando armé s'est rendu à la prison de Lantin pour l’aider à s'évader. L’évasion n’a duré que quelques minutes. Une longue cavale a débuté. Mustapha Iken n’a été arrêté que le 12 mars 2018, soit un an après son évasion. Lors de son arrestation, il possédait entre-autres, des talkies walkies, des gilets pare-balles et une arme. Il a été arrêté dans le cadre d'une enquête d'une plantation de cannabis à Ransart. Sur place, les policiers ont découvert 1 600 plants. Les prévenus étaient soupçonnés d’avoir participé à une attaque armée commise dans un dépôt dans lequel se trouvaient des bijoux et du matériel pour un total de plus de 2.500.000 euros !

Une des victimes garde des séquelles permanentes à la suite de ces faits. Le 27 février 2018, ils étaient soupçonnés d'avoir commis un car-jacking à Oreye. Ce jour-là, un homme s'est fait voler sa BMW alors qu'il se trouvait à la station service Esso. Les quatre auteurs, encagoulés et armés ont utilisé une Peugeot blanche volée le 11 janvier 2018, dans une société à Grâce-Hollogne. Lors de l'agression de l'automobiliste à Oreye, les auteurs l'ont menacé d'un arme sur le tempe. Selon la victime, un coup de feu a été tiré. Lors de son arrestation, le fugitif était porteur de la clé de ce véhicule, ce qu'il a nié.