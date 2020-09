Ce samedi après-midi, à l’occasion de la semaine de la Mobilité, plusieurs élus Ecolo étaient présents place Cathédrale, dans le centre-ville de la Cité ardente, pour aller à la rencontre des citoyens liégeois.

En effet, le temps d’un après-midi, les écologistes ont échangé avec les passants à propos du partage de l’espace public et de la mobilité durable. Ils ont également invité les citoyens qui ne l’ont pas encore fait à commander leur Railpass Hello Belgium. Pour rappel, suite à une proposition d’Ecolo et de Groen, le gouvernement fédéral a décidé d’offrir à chaque résident belge 12 voyages en train. Objectif : inciter les citoyens à reprendre le train.

"Le Railpass gratuit peut être commandé jusqu’à fin septembre", précise Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent au conseil communal de Liège, "on vérifie avec les passants s’ils se sont bien inscrits pour le recevoir, on a pris une tablette avec nous pour pouvoir effectuer toutes les démarches nécessaires".

1,5 million de commandes

Sarah Schlitz, députée fédérale Ecolo en charge de la Mobilité d’ajouter : "il s’agit d’une mesure fédérale de soutien à la SNCB qui vise à renforcer la confiance de la population envers les transports en commun. Dans un pays comme la Chine, par exemple, on a constaté un retour en force de la voiture suite à la crise sanitaire, ce qui montre qu’il est essentiel de soutenir et d’agir en faveur des transports en commun . En une semaine, 1,5 million de personnes ont commandé leur Railpass gratuit, c’est un résultat très encourageant".

Veronica Cremasco, députée régionale écologiste, souligne l’importance du train dans la redynamisation de l’économie et du tourisme en Wallonie. "Ce Railpass permet de visiter la Wallonie, de découvrir les villages, de se rendre sur les Ravels, d’aller à la rencontre des producteurs locaux, de séjourner dans les gîtes de notre région… Le lien entre le tourisme et la mobilité régionale est capital. Il faut désormais travailler sur des mesures structurelles pour lancer le changemen t".