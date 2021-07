C'est en mai dernier que le chantier de réfection du rond-point de la Horre, sur la N90, a démarré à Ivoz-Ramet. A ce stade, les entrées et sorties du giratoire du côté d'Ivoz-Ramet ont été traitées et la couche d'usure de la N90, à proximité du rond-point et dans le sens Seraing-Huy, a été remplacée.

Ce lundi, la Sofico, le bras armé wallon en matière de financement des infrastructures routières, a annoncé que ce chantier entre désormais dans une nouvelle phase.

En effet, les travaux vont reprendre dès ce lundi 2 août et ceux-ci impliquent que la circulation sera réduite à une bande dans chaque sens. La circulation sera ainsi basculée du côté de la Meuse. "Ce basculement permettra de mener en toute sécurité les travaux sur le giratoire du côté d'Ivoz-Ramet", souligne-t-on à la Sofico.

Ces travaux sont annoncés jusqu'au début du mois de septembre.

D'ici là, dans la zone de chantier, la vitesse maximale sera limitée à 50 km/h et il ne sera plus possible de connecter la N90 à la rue de la Horre, ni à la sortie du zoning d'Ivoz-Ramet, et ce, dans les deux sens. Les usagers seront alors déviés via la N644 et la N90.

Ce chantier représente un budget de 337 507 € (HTVA).