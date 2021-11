Un Nandrinois âgé de 68 ans a bénéficié d’une peine de travail de 46 heures ou à défaut une peine de trois mois de prison devant la cour d’appel de Liège après avoir blessé un chasseur en lui jetant un pétard dans le dos. Le prévenu n’apprécie pas les personnes qui s’adonnent à la chasse et il a décidé de le faire savoir. L’homme habite à Béemont, un hameau de la commune d’Ouffet. L’endroit est souvent fréquenté par des chasseurs, ce qui irrite le sexagénaire. Les tensions ne sont pas rares et l’homme n’hésite pas à montrer sa désapprobation envers les personnes qui tuent volontairement des animaux.

C’est dans cette ambiance que les relations sont particulièrement tendues entre l’homme et deux de ses voisins, chasseurs. Dans ce cadre, les chasseurs font toute une série de reproches au Nandrinois. "Je n’en peux plus des gens qui n’ont aucune compassion pour les animaux", avait déclaré l’homme devant le tribunal correctionnel. Selon les chasseurs, l’homme les insulterait lors de chacune de leurs rencontres. Il perturberait sciemment les chasses en faisant du bruit ou en venant hurler sur les chasseurs. Il abimerait volontairement des silhouettes censées servir aux apprentis-chasseurs, jouerait de la trompette dans un champ pour effrayer le gibier et dégraderait les pièges. Il aurait aussi déposé la photo d’un cadavre de renard dans la boîte aux lettres de tout son voisinage en qualifiant le chasseur “d’assassin”… Mais les juridictions ont estimé qu’il y avait un doute concernant ces faits. L’homme a donc été acquitté de la prévention de harcèlement qui était reprise à sa charge. Mais le 16 juin 2019, la confrontation aurait pu très mal tourner…

En effet, le Nandrinois a jeté un pétard à proximité d’un chasseur et l’a blessé ! En effet, le chasseur a reçu le projectile dans le dos. Le pétard a enflammé les vêtements et brûlé le dos du chasseur. Le sexagénaire a déclaré qu’il avait jeté le projectile à l’aveuglette. Une version que le chasseur ne croit évidemment pas. Mais la justice a estimé que l’on ne pouvait pas démontrer qu’il s’agissait de coups et blessures volontaires. Le Nandrinois a été reconnu coupable de coups et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail.