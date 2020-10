Ce mardi, un restaurant a été fortement endommagé par un incendie à Nandrin.

Il était aux environs de 11 heures du matin lorsque les pompiers ont été avisé d'un important feu qui s'est déclenché au restaurant le Chateway situé dans la rue Chateway à Nandrin.

Le feu a pris sa source dans la cuisine de l'établissement qui est actuellement fermé à la suite des mesures sanitaires prises par le gouvernement pour tenter d'empêcher la propagation du Covid 19.

L'incendie a détruit une bonne partie de l'établissement et l'eau utilisée pour éteindre le feu a également provoqué de gros dégâts. Le parquet de Liège division Huy a été averti des faits. Il a dépêché un expert incendie sur place. Le laboratoire de la police fédérale s'est également rendu sur les lieux du sinistre et a réalisé des prélèvements. A l'heure d'écrire ces lignes, l'expert en incendie n'avait pas encore rendu son rapport et le parquet ignorait si il s'agissait d'un incendie volontaire ou accidentel.