Amay Ce mercredi, Natacha Gaillard et sa fille mettent le cap sur la Pologne avec une camionnette chargée de matériel pour les réfugiés ukrainiens et les combattants restés au pays.

"Vous savez. J’ai tout perdu dans l’incendie de ma maison il y a un peu plus de deux ans. Et j’avais alors pu compter sur la solidarité pour me relever. J’ai eu beaucoup de chance de m’en sortir. J’ai envie de faire quelque chose pour des gens en détresse, à mon tour." Ce mercredi, Natacha Gaillard (37 ans) ira rechercher sa fille Melody (11 ans) à l’école Don Bosco d’Amay