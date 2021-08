Aywaille Depuis les inondations, la route est coupée à cause des éboulements.

Pareille situation n’avait jamais été observée, du moins aussi longtemps, à Remouchamps… depuis les inondations de mi-juillet, la Nationale 633 est littéralement coupée en deux, au-delà du pont de Nonceveux. Des éboulements ont en effet été constatés et une partie de la paroi s’est affaissée sur la Nationale. Avant de déblayer les sites, il faut désormais sécuriser cette paroi pour éviter d’autres catastrophes… Conséquence de cet incident : deux villages sont littéralement coupés de la commune et le détour à effectuer fait une vingtaine de kilomètres… En effet, les habitants de Sedoz et de Quarreux sont contraints de passer par Lorcé et Harzé afin de rejoindre le centre d’Aywaille. Fort heureusement, l’accès vers le village de Nonceveux a été conservé, l’éboulement ayant eu lieu entre le pont de Nonceveux et Sedoz.

"Nous avons essayé de faire le maximum et pour dégager l’endroit et, dès le lundi qui a suivi les inondations, nous sommes aller sur place avec la police et un membre du SPW", explique Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille. "D’après le rapport du SPW, il était trop dangereux de rouvrir la route, même dans un sens car l’éboulement avait été jusqu’à la deuxième bande. Et surtout, un éboulement peut encore survenir en cas de fortes pluies".

L’urgence demandée