Un autre événement inscrit dans le calendrier sérésien, c’est Natura. Des chalets tenus par des associations locales qui proposent de quoi ravir nos papilles et des activités pour les enfants (manèges, château gonflable), dans une ambiance musicale, tel est le principe de Natura qui se déroule traditionnellement à la mare aux joncs le premier week-end de juillet. Après l’annulation l’an dernier en raison du Covid-19, la question de savoir comment l’organiser cette année s’était posée du côté de l’ASBL Prôner Seraing, qui est à la manœuvre. L’option d’un report en septembre avait alors été évoquée…

Au vu des assouplissements qui ont été décidés lors du dernier Comité de concertation, et sachant que les Fêtes de Wallonie n’auront pas lieu à Seraing pour les raisons évoquées ci-contre, Natura aura bien lieu cette année à la mare aux joncs le week-end des 4 et 5 septembre mais dans une version quelque peu allégée.

"Il n’y aura pas de jogging, il y aura un peu moins d’exposants que d’habitude afin d’assurer une certaine distance entre eux et ça débutera à 13 h et non pas dès le matin", précise Laura Crapanzano, présidente de Prôner Seraing.

La brocante, par contre, est maintenue le dimanche matin. Pour réserver un emplacement : 0493/15 65 10. Plusieurs artistes et groupes s’y produiront tandis qu’un spectacle sera proposé aux enfants le dimanche (14 h).

Pas de Covid Safe Ticket car "le nombre de personnes attendues ne l’exige pas", souligne Laura Crapanzano, qui ajoute qu’un sens de circulation sera établi et que du gel hydroalcoolique sera fourni aux exposants.