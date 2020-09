L’avocat verviétois, Jules Voisin, signe une lettre ouverte à vingt élus verviétois.

Ce n’est pas comme avocat, dit-il, "mais citoyen viscéralement attaché aux valeurs éthiques", et "éloigné de tout parti politique", que l’ancien bâtonnier Jules Voisin a écrit sa lettre ouverte.

Celle-ci s’adresse aux vingt élus signataires de la motion de méfiance mixte qui sera votée lors du prochain conseil communal, prévu ce lundi 21 septembre.

Sa motivation ? "Je suis écœuré de ce qui se fait, c’est un déni de démocratie. Il faut rendre l’avis du citoyen. Qui peut approuver une magouille pareille pleine d’hypocrisie ?"

Dans sa lettre, il rappelle le début de la saga " et les difficultés relationnelles qui semblaient exister entre le collège et le conseil communal de Verviers, d’une part, et le CPAS, d’autre part". Majorité existante et CDH sont alors arrivés à un accord coulé dans une motion de méfiance constructive collective.