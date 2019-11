Alors que de nombreuses communes de la région liégeoise, à majorité socialiste, avaient déjà annoncé leur intention ferme d’ester en justice contre Nethys dans le dossier éponyme, le Collège des échevins est bourgmestre de Liège communiquait vendredi dernier ses intentions en ces termes : "Le Collège affirme avec force sa désapprobation quant aux sommes versées à une partie de l’ancien management et s’indigne des procédures de versement de celles-ci". Mais s’il affirmait vouloir entreprendre "toute démarche et action, en ce compris judiciaire, qu’il jugera utile pour que toute somme qui aurait été perçue illégalement", il précisait "qu’une décision du Conseil communal, qui se réunit ce lundi 25 novembre, est prématurée".

Ce lundi soir pourtant, après des débats animés sur la question, la motion du groupe Vert Ardent, visant à ce que Liège "entreprenne toute démarche est action utile pour récupérer les sommes qui aurait été perçue illégalement par les anciens membres du management de Nethys", a bien été adoptée.

Intention (presque) ferme

Littéralement, Liège marque donc ici "sa désapprobation totale quant aux sommes versées", "exprime sa volonté de récupérer toute somme illégalement perçue" et "demande et autorise le Collège à agir en justice pour y défendre les intérêts de Liège". Certes, les esprits chagrins diront que l’intention ferme n’est pas encore totalement confirmée… mais on y est presque. Si elle n’a pas encore armé son fusil, la Ville semble en effet l’avoir changé d’épaule. Avec toute la prudence dont peut faire preuve Willy Demeyer bien sûr qui commentait lors des débats : "Nous sommes bien déterminés à nous constituer partie civile, si c’est bien le plus utile. Car quand on entame une procédure, il est essentiel de choisir la meilleure voie".

Tous les regards sont désormais tournés vers ce 28 novembre, date à laquelle se réunira le CA d’Enodia et, surtout, à laquelle différents avis juridiques sont attendus.

Des conseillers déchaînés : “des mafieux ont détruit notre bien public”

L’absence de position ferme, dans un premier temps, de la majorité liégeoise, a donné lieu à quelques échanges pour le moins évocateurs de la tension que génère ce dossier, à juste titre. François Schreuer, du groupe Vega, dénonçait : “Je ne peux pas comprendre que vous continuiez à reporter, à différer alors que des mafieux ont détruit notre bien public”. Pas plus tendre avec la majorité et plus particulièrement le PS liégeois, Benoît Drèze, élu CDH, a fait part de sa colère quant à une telle frilosité : “Encore maintenant, le PS liégeois qui a terni l’image politique de tout un pays, freine des 4 fers […] Nous ne sommes pourtant pas dans une analyse juridique pointue mais nous voulons juste un positionnement politique”.