Verviers Le 20 novembre, Verviers Ambitions organise un grand nettoyage des rues et vitrines du centre-ville. L’appel aux bénévoles est lancé.

Dans son interview parue dans L’Avenir du samedi 23 octobre dernier, l’échevine du Commerce et des Affaires économiques Cécile Ozer (cdH) avait annoncé qu’une action de nettoyage du centre-ville serait mise en place en vue des fêtes de fin d’année.

Eh bien les choses se concrétisent : un premier appel aux bénévoles vient d’être lancé par l’ASBL Verviers Ambitions, en collaboration avec la Ville de Verviers pour aider les commerçants, déjà sur tous les fronts.

Le 20 novembre prochain, de 8 h 30 à 16 h 30, une première grande journée de nettoyage sera en effet organisée. "Il n’est plus possible que nos confrères qui ouvrent continuent à ouvrir dans une poubelle", explique Luc Demarche, trésorier de Verviers Ambitions et président de Shop’In Verviers. "Il faut que ce centre-ville perde les traces de ce qu’il s’est passé en juillet dernier et qu’il retrouve les apparences d’une ville d’autant que les fêtes arrivent."