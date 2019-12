Telle est la décision du collège communal à la suite des propos qu'il a tenus à l'égard des gens du voyage.

Samedi, l'échevin PS de l'Enseignement à Neupré a fait parler de lui après avoir publié sur Facebook des propos assez injurieux à l'égard des gens du voyage, les qualifiant de "spécimens parasites". Des propos qui ont été fermement condamnés tant par les instances du PS que par la bourgmestre de Neupré.

Ces propos, il les a tenus alors qu'il était en voyage à Séville (Espagne), où il a été victime d'un vol. On lui a ainsi dérobé son sac à dos dans lequel se trouvaient ses cartes bancaires, sa carte d'identité et son argent. Benoît Hons a accusé les gens du voyage d'être à l'origine du vol, les qualifiant notamment de "spécimens parasites, vivant du vol et pondant leur engeance dans des poubelles roulottes voire dans leurs grosses Mercedes...".

La bourgmestre de Neupré, Virginie Defrang-Firket, a qualifié de tels propos d'inacceptables. L'intéressé a rapidement retiré sa publication pour la remplacer par un message d'excuses dans lequel il précisait notamment avoir réagi sous le coup de la colère et de la fatigue. Ce lundi, Benoît Hons devait être entendu par le collège communal.

Face à la gravité des propos tenus par l'échevin de l'Enseignement à l’égard des gens du voyage, le collège communal a décidé de le décharger de ses attributions scabinales jusqu’à nouvel ordre.

"Nous pouvons comprendre la colère qui l'a animé suite au vol qu’il a subi à l’étranger mais cela ne justifie en rien ses propos. Le collège refuse toute banalisation de tels agissements, inappropriés dans le chef d’un représentant politique, en charge de l’enseignement de surcroît", a indiqué le collège communal de Neupré dans un communiqué.

Aucune autre décision n’a été prise pour l’instant. La seule mesure possible étant l’exclusion du collège communal et c'est à l’ensemble des conseillers communaux de la majorité d’initier la procédure. Il s'agirait, en effet, d'adopter une motion de méfiance à l’égard de l'intéressé. Une motion de méfiance individuelle qui ne serait recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité, soit MR et PS.

Dès lors, une réunion des conseillers communaux de la majorité est prévue ce samedi 4 janvier à 11 h. La possibilité de prendre une nouvelle sanction à l’égard de Benoît Hons y sera abordée.