Neuville-Domaine était sous le choc, samedi matin, après le drame survenu dans la nuit au sein d’une habitation de l’avenue des Frênes. C’est vers 1 h que l’alerte a été donnée. Des voisins ont tenté d’intervenir mais en vain… À l’arrivée des pompiers, la maison était la proie des flammes… Pour l’occupant des lieux, il était déjà trop tard… "C’était impressionnant et nous étions impuissants", confiait samedi une voisine.

La victime a été retrouvée sans vie au 1er étage. Joël Landerwine allait avoir 62 ans. Sans enfants, il vivait seul, en compagnie de nombreux animaux, notamment des chats et lapins. Certains, comme lui, n’ont pas survécu.

La violence de l’incendie était telle qu’une partie de la maison s’est effondrée durant l’intervention, piégeant l’un des pompiers dépêchés sur place, qui s’est retrouvé coincé sous les débris. Il aura fallu environ 15 minutes à ses collègues pour le dégager et l’extraire de l’habitation. Samedi matin, les nouvelles étaient rassurantes quant à son état de santé sachant que son pronostic vital n’était pas engagé. Ce pompier souffre d’une fracture du péroné et de brûlures sur 20 % de son corps aux 2e et 3e degrés. Après avoir été intubé afin de l’aider à supporter les douleurs, on apprenait dimanche qu’il était à nouveau conscient.

Joël Landerwine était employé à la Province de Liège, dans l’enseignement. Il était éducateur à l’École Polytechnique de Seraing. Auparavant, il a travaillé à la commune de Neupré. Il est décrit comme quelqu’un d’extrêmement sympathique, aimable, altruiste et plutôt discret.

Certains ont ainsi évoqué son implication dans l’association Neupré Nandrin Condroz Action Laïque, il y a quelques années. "Il aidait régulièrement, notamment à l’occasion des célébrations des fêtes de la jeunesse laïque, où il jouait un rôle dans la saynète faisant partie du rituel. Quand on avait besoin de lui, il était toujours prêt à aider s’il le pouvait. C’était vraiment quelqu’un de sympathique et avec qui le contact passait bien", souligne Marcel Eloy.

C’est avec beaucoup de tristesse qu’Alain-Gérard Krupa, échevin à Neupré, l’a présenté comme une personne qui " se montrait toujours très disponible pour aider les gens. D’après les échos que j’en ai, il était fort apprécié dans sa fonction et comme collègue ".

De même, Benoît Hons, autre Neupréen, ne tarit pas d’éloges à l’égard de la victime. "Ses prestations vocales m’ont émues tant sa voix reflétait son être profond : un être tendre, fraternel et affectif. Il s’est dévoué corps et âme pour soutenir sa maman jusqu’à son décès", se souvient-il.

Le sexagénaire était, par ailleurs, un amoureux de lecture et de cinéma. Il possédait beaucoup de livres et cassettes vidéo de films. "Il avait aménagé une boîte à livres devant chez lui afin d’en faire profiter d’autres personnes et ainsi partager sa passion pour la lecture. Une très belle initiative", souligne Alain-Gérard Krupa.

Du côté du parquet de Liège, c’est la thèse de l’incendie accidentel qui est privilégiée.