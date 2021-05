Le conseil communal de Neupré a avalisé les termes d'une convention visant à utiliser la plateforme fédérale My e-box pour certaines communications avec les citoyens. Dans un premier temps, ce sont les avertissements extraits de rôle qui seront concernés.

Qu'est-ce que My e-box? Il s'agit d'une interface sécurisée qui permet de consulter et de gérer les documents mis à disposition par les institutions publiques et par les organismes ayant une mission de service public. C'est notamment le cas, parmi tant d'autres, du Service Public Fédéral Finances. Chaque citoyen peut disposer de sa propre e-box.

Ainsi, dès ce mois de juin, les citoyens neupréens inscrits sur la plateforme recevront, via ce canal, leurs avertissements extraits de rôle pour les taxes communales.

"Concrètement, le citoyen qui est déjà inscrit sur l'e-box n'aura rien à faire et recevra ses prochains avertissements extraits de rôle de manière électronique", précise Charles-André Verschueren, échevin des Finances à Neupré. "Nous mènerons aussi une campagne de sensibilisation afin d'inciter les Neupréens à s'inscrire sur cette plateforme, qui rassemble déjà près d'une centaine de services publics. Nous avons comme objectif d'atteindre la première année un taux de dématérialisation des avertissements extraits de rôle de 20 %".

Par ailleurs, il a été décidé d'associer à l'envoi des extraits de rôle, y compris ceux qui seront encore envoyés par la poste, la possibilité d'utiliser des moyens de paiement électroniques. Un QR code permettra de payer directement avec son smartphone sans devoir encoder ni le numéro de compte, ni le montant et la référence.

"Neupré sera une des premières communes de Wallonie et la première en province de Liège à offrir ce service à ses citoyens. Pour ceux-ci, c'est une manière de diminuer leur empreinte écologique, d'archiver automatiquement leurs avertissements extraits de rôle et de simplifier leurs opérations de paiement", ajoute l'échevin, qui relève le retard des communes wallonnes en la matière par rapport au nord du pays où "une cinquantaine de communes sont déjà passées à l'ère de la digitalisation". Selon ses dires, elles ne seraient que trois en Wallonie, dont Neupré.

Et pour la commune, à terme, cela permettra de réaliser des économies au niveau des frais postaux et "cela simplifiera les opérations de réconciliation comptable".