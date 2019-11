C’est une avancée plus que significative en forme de rebondissement qui vient de survenir dans l’enquête sur le meurtre de Karine Iskoumene, une dame âgée de 56 ans, domiciliée à Neupré. Un temps soupçonné puis mis hors de cause, son compagnon Laurent Silien vient d’être interpellé.

Interrogé durant de longues heures jusque tard dans la nuit de mercredi à jeudi, l’homme serait passé aux aveux. Il a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Lantin.

Dès le début de l’enquête, Laurent Silien (33 ans) avait été considéré comme suspect. l’homme avait d’ailleurs été privé de liberté pour audition après la découverte du corps sans vie de sa compagne au domicile conjugal. Mais à l’issue de sa longue audition, Laurent avait, à ce moment, été mis hors de cause.

Pour rappel, le 3 juillet vers 22 heures, en rentrant chez lui, Laurent avait découvert le corps de sa compagne. La malheureuse se trouvait dans le hall d’entrée de la maison, situé au 25 de la rue des Bouvreuils.

Elle gisait sans vie, entourée d’une impressionnante mare de sang. Une fois sur place, un médecin légiste avait constaté que Karine avait été frappée à de multiples reprises à l’aide d’un objet contondant et on avait d’ailleurs retrouvé une batte de baseball sur les lieux qui portait des traces de sang.

Hébété et maculé de sang, Laurent avait donc vite été considéré comme suspect. Mais, d’après les premiers éléments de l’enquête, la mort de Karine est survenue vers 21 heures. À ce moment, selon plusieurs témoignages, Laurent était chez des amis pour ne revenir chez lui qu’une heure plus tard. Il avait un alibi en béton.

Tenaces, les enquêteurs de la PJF ont longuement travaillé pour démonter l’alibi de leur suspect. Mieux, aidés par la science, ils ont obtenu un élément matériel qui confondait leur principal suspect.

En effet, les vêtements maculés de sang de Silien ont été saisis pour analyse. Il est alors apparu que des traces de sang de Karine n’avaient pu se retrouver sur les vêtements de Silien par simple contact. Certaines traces s’étaient en effet retrouvées sur ces vêtements par projection, c’est-à-dire au moment même des coups portés...

Devant ces éléments, Silien est donc passé aux aveux. Les causes du drame, elles, sont encore fort nébuleuses. Il semblerait que Karine et Laurent se soient disputés quelques jours plus tôt à propos du chien de Karine et que cette dispute a repris le jour des faits pour dégénérer avec l’issue dramatique que l’on connaît.