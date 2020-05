Un pompier a été grièvement blessé durant l'intervention.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un incendie s'est déclaré dans une habitation située rue des Frênes à Neuville-Domaine. L'occupant des lieux, un monsieur âgé qui y vivait seul, n'a pas survécu.

L'homme se trouvait au 1er étage lorsque le feu a pris. On ignore à ce stade la cause du sinistre.

Cet incendie a manifestement été d'une certaine ampleur puisqu'une partie de la maison s'est effondrée. Un pompier y a d'ailleurs été pris au piège. La situation était telle qu'il aura fallu environ 15 minutes à ses collègues pour le dégager et l'extraire des débris de l'habitation. Celui-ci souffre d'une fracture du péroné et de brûlures au 2e degré. Samedi matin, on apprenait qu'il a été intubé mais son pronostic vital n'est pas engagé.

S'agissant d'une maison 4 façades, cet incendie n'a pas causé d'autres dégâts.

Le parquet de Liège a été avisé des faits et une enquête a été ouverte afin de déterminer la cause exacte du sinistre.