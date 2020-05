Une partie de la maison s'est effondrée et un pompier a été coincé sous les débris. Il a été grièvement blessé.

C'est vers 1 h, dans la nuit de vendredi à samedi, que l'alerte a été donnée. Un incendie était en train de ravager une maison située rue des Frênes à Neuville-Domaine. A l'arrivée des pompiers, l'habitation était la proie des flammes. Si bien que les secours n'ont rien pu faire pour l'occupant des lieux, qui a été découvert sans vie dans le salon!

La victime, Joël Landerwine, était âgée d'une petite soixantaine d'années. Sans enfants, il vivait seul dans sa maison de Neuville-Domaine, où il était apprécié dans le voisinage.

Cet incendie a manifestement été d'une certaine violence, comme en témoigne une voisine: "c'était impressionnant et nous étions impuissants". Une partie de la maison s'est d'ailleurs effondrée durant l'intervention. Un pompier y a été pris au piège et il aura fallu environ 15 minutes à ses collègues pour le dégager et l'extraire des débris de l'habitation. On apprenait samedi matin qu'il souffre d'une fracture du péroné et de brûlures au 2e degré. Selon ses collègues, il a été intubé mais son pronostic vital n'est apparemment pas engagé.

Joël Landerwine était employé à la Province de Liège et donnait des cours. Auparavant, il a travaillé à la commune de Neupré. L'homme était connu et apprécié dans la région, notamment pour son implication au sein de l'association Neupré Nandrin Condroz Action Laïque. "Il a beaucoup oeuvré pour les fêtes laïques. Il était connu pour sa gentillesse, son amabilité. C'était aussi quelqu'un de discret et très affable. Il se montrait toujours très disponible pour aider les gens", souligne Alain-Gérard Krupa, échevin à Neupré. "D'après ce que je sais, il était fort apprécié dans sa fonction et comme collègue. Quelle tristesse!"

Le sexagénaire était, par ailleurs, un grand passionné de lecture et de cinéma. Il possédait apparemment beaucoup de livres ainsi que de nombreuses cassettes vidéo de films. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi l'habitation s'est si vite embrasée... Le pauvre homme pourrait avoir été surpris et s'être retrouvé prisonnier des flammes...

Le parquet de Liège a été avisé des faits et a envoyé un expert sur place afin qu'il détermine la cause exacte du sinistre. Il n'y avait cependant que peu de doute quant à un éventuel incendie criminel.