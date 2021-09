Mauvaise surprise pour le Wanzois Nicolas Parent. Il n’a pas obtenu la dérogation du conseil de fédération d’Écolo, le parlement interne du parti, pour pouvoir cumuler ses mandats de député fédéral et de conseiller communal à Wanze.

Les statuts du parti vert interdisent, en effet, de siéger à la fois dans une assemblée parlementaire (régionale ou fédérale) et dans un conseil communal. Siégeant à nouveau sur les bancs de l’opposition wanzoise dans la foulée des élections communales de 2018, il lui avait fallu introduire une demande de dérogation au parti quand il est monté à la Chambre (profitant de sa 1re suppléance) lors de la formation tardive du gouvernement en octobre 2020. "Fin mai 2021, le conseil de fédération du parti me signifiait que ma demande était rejetée, alors que la locale de Wanze et la régionale de Huy-Waremme avaient rendu des avis favorables au maintien de mon double mandat."

Dans la foulée, la locale wanzoise a introduit un recours au comité d’arbitrage d’Écolo pour examen sur la forme, mais ses arguments n’ont pas été entendus. "J’ai reçu la décision ce lundi", regrette Nicolas Parent dans l’obligation de lâcher un de ses deux mandats. Et ce sera celui de mandataire communal à Wanze, même s’il participera au conseil convoqué ce lundi.

Suivant les résultats des élections communales de 2018, Bernard Englebert pourrait être la personne qui remplacera Nicolas Parent au conseil.