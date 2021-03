SERAING Une pétition contre un projet rue du Presbytère a recueilli plus de 300 signatures.

Boncelles se transforme et n’a plus l’âme d’un village, la circulation devient problématique, la tranquillité des habitants est plus que perturbée", c’est sur base de ce ressenti que quelques habitantes de Boncelles ont créé le groupe Facebook "Non au béton supplémentaire à Boncelles !!!". Une pétition circule également et a déjà récolté plus de 300 signatures.

C’est l’annonce du dépôt d’une demande de permis auprès de l’administration communale de Seraing, en vue de développer un projet immobilier au centre du village, qui a mis le feu aux poudres. L’espace concerné se situe rue du Presbytère, à l’arrière de l’église. La demande telle qu’elle a été introduite porte sur la construction d’un ensemble de 28 habitations unifamiliales avec aménagement d’une voirie.

Au-delà de la disparition d’une zone verte, celle-ci étant située en zone à bâtir précisons-le, les opposants jugent ce projet bien trop imposant au cœur du village. Et de craindre, dès lors, des conséquences dommageables sur la mobilité, qui constitue déjà un problème évident à Boncelles…

Problèmes de mobilité

À travers des interpellations du MR, d’Ecolo et du PTB, ce projet s’est invité au conseil communal.