Le projet de centre médical, qui avait déjà suscité de vives réactions à l’époque, a refait surface dans le quartier de la Chatqueue… Et sans grande surprise, il n’a pas été mieux accueilli.

Une nouvelle demande de permis d’urbanisme a donc été déposée à l’administration communale de Seraing en vue d’implanter un centre médical avenue des Champs. Une pétition contre ce projet a récolté plus de 300 signatures.

Dans son interpellation au conseil communal, le chef de groupe PTB Damien Robert précise que les opposants estiment, d’une part, que ce projet n’est pas en adéquation avec le cadre résidentiel de la rue et du quartier et, d’autre part, que le gabarit, tant en profondeur qu’en hauteur, est inadapté au bâti existant.

Ils avancent, en outre, que ce projet est de nature à avoir un fort impact sur les habitations proches lors de la construction et à engendrer, au vu du gabarit, "de fortes nuisances" en matière de perte de luminosité, de stabilité et de bruits. Bref, ils n’en veulent pas et considèrent que ce type de structure devrait pouvoir trouver sa place "dans des zones plus propices à ce genre d’activités".

Déjà un refus en 2016

Une première demande de permis avait été introduite en 2016 et la Ville avait refusé le permis d’urbanisme.

Concernant la nouvelle demande, une réunion d’information devait avoir lieu ce jeudi, en comité restreint, mais elle a été annulée en raison du contexte sanitaire. On sait néanmoins que le collège communal s’oriente vers un nouveau refus, se basant notamment sur un avis négatif des pompiers, qui estiment ne pas pouvoir garantir une intervention optimale.