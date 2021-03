GRâCE-HOLLOGNE Une pétition a été lancée par des habitants soucieux de protéger une zone verte…

Le Royal Tennis Club de Grâce est actif dans la commune depuis plus de 50 ans. Mais aujourd’hui, ses installations sur la place du Pérou sont vieillissantes et ne sont plus adaptées à la pratique du sport. Un constat déjà posé en 2018 lorsque le conseil communal de l’époque a approuvé, à l’unanimité, un projet de création de nouvelles installations. Projet qui a ensuite été transmis à Infrasports en vue de bénéficier de subsides.

"Et en date du 28 septembre 2020, le projet a fait l’objet d’une première signature de la part du ministre Crucke pour une intervention maximale de 1,8 million d’€ sur un investissement estimé à l’époque à 3,1 millions d’€, précise le bourgmestre, Maurice Mottard, qui ajoute que le dossier de conception devrait être finalisé d’ici la fin de l’année.

L’agora enlevée

Une demande de permis d’urbanisme devra être introduite.