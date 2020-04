La semaine dernière, la bourgmestre de Saint-Nicolas, Valérie Maes, apprenait, non sans un certain étonnement, que Fedasil (Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile) et la Croix-Rouge ont l’intention d’ouvrir un centre d’accueil (ouvert) pour demandeurs d’asile au sein de l’ancienne clinique de l’Espérance à Montegnée, depuis peu inoccupée depuis le transfert vers le nouvel hôpital MontLégia…

De l’étonnement, certes, sachant que les autorités communales étaient restées sur l’idée qu’un projet immobilier y serait mis en œuvre une fois le site libéré… Étonnement mais aussi indignation d’être ainsi mises devant le fait accompli, sans concertation préalable ! Si bien que le collège communal, lundi matin, s’est exprimé de manière défavorable à l’égard de ce centre d’accueil, d’une capacité de 400 places, dont l’ouverture est annoncée à la mi-mai.

Et pour cause, ce projet est jugé " inadapté aux lieux, irrespectueux de l’autonomie communale et ne répondant pas aux intérêts tant de ses bénéficiaires que de ceux du voisinage direct ". Et d’estimer, en outre, que le moment est mal choisi en cette période de confinement alors que les services communaux ont été appelés à revoir leur manière de travailler…

Coûts importants

Le collège n’en reste pas à une simple opposition, précisant en quoi l’endroit choisi n’est pas idéal…

" Le choix de l’Espérance ne s’est basé que sur les qualités intrinsèques du bâtiment, sans tenir compte de son environnement immédiat. En effet, il est apparu que les abords du site, la densité de population, la vie de quartier, ses réalités sociales et économiques n’ont même pas été étudiés en amont ", souligne Valérie Maes, pour le collège communal de Saint-Nicolas.

Et d’insister, par ailleurs, sur les conséquences financières… " Les coûts majeurs que ferait porter cette installation sur les finances communales, pour ce qui est de la police, du CPAS, du service social, du service des étrangers ou encore de l’instruction publique, sont potentiellement très importants. Notre commune n’en a pas les moyens et les subsides compensatoires octroyés par le Fédéral ne seraient pas suffisants pour assumer ce coût supplémentaire ", ajoute le collège communal qui, émettant des doutes quant au respect de certaines procédures, a désigné un avocat afin de pouvoir défendre au mieux les intérêts de la commune et de ses habitants.