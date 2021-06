Vu la réussite de la précédente édition, les différents partenaires ont en effet souhaité renouveler cet événement gratuit. "On a reçu un énorme retour des artistes qui ont participé l'année dernière, c'est ce qui nous a poussés à continuer", a commenté le directeur artistique du théâtre de Liège Serge Rangoni. L'appel à projet a été lancé le 22 avril et s'est terminé le 13 mai dernier. Au terme de celui-ci, 238 candidatures ont été reçues, dont 182 provenant d'acteurs musicaux, ont fait savoir les organisateurs. Au total, 90 propositions ont été retenues.

La sélection a été effectuée de manière à offrir une certaine diversité culturelle au public : spectacles de magie, calligraphie, leçons de danse, art urbain, il y en aura pour tous les goûts. L'événement permettra au public de découvrir gratuitement des performances originales multiples sur plusieurs places de la Cité ardente. Les prestations seront ainsi proposées chaque samedi du 3 juillet au 28 août à 16h00 et à 18h00, excepté le samedi 28 août pour le jour de la clôture où il y aura des prestations supplémentaires à 14h00, sur trois places: Saint-Barthélémy, l'Esplanade des Guillemins et le Kiosque du Parc d'Avroy.

Une nouveauté cette année: la Cour du Musée de la Vie wallonne accueillera des spectacles "Enfance et Jeunesse" tous les samedis à 11h00 et 15h00.

"Place aux Artistes !" est une opération qui a pour but de soutenir financièrement les artistes touchés par la crise sanitaire et qui permet en même temps d'animer les rues de la ville de Liège. Elle assure aux artistes et aux techniciens un contrat de travail avec paiement des cotisations sociales pour la prestation effectuée et valorise le savoir-faire artistique liégeois. Le budget est de 200.000 euros, l'essentiel allant dans les cachets des artistes. Infos et programme complet sur: www.visitezliege.be