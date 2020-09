Le groupe CDH souhaite interdire la pratique avant qu’elle ne soit réalité en Cité ardente.

Utiliser nos données mobiles, de "passant", pour ensuite adapter les annonces publicitaires sur les panneaux placés en rue… Il y a quelques années, ce type de technologie n’était pas même envisageable… Aujourd’hui, elle existe pourtant et est d’ailleurs déjà d’application aux États-Unis depuis plus de 4 ans. Derrière cette technologie, on retrouve Clear Channel, propriétaire de milliers de panneaux publicitaires à travers le monde. Sur le vieux continent, cette captation des données heurte inévitablement, question de respect de la vie privée, de protection des données très précisément…

Et pourtant, si on n’y prend pas garde, c’est bien ce qui nous pend au nez, estime aujourd’hui le groupe CDH liégeois. Il faut dire que les panneaux publicitaires "animés" ont, depuis quelque temps, pris d’assaut la Cité ardente… Pour Benjamin Bodson, conseiller CDH à Liège, il importe donc de prendre ce dossier " à bras-le-corps " avant qu’il ne soit trop tard.