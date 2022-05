Les Liégeois qui ont fait l’histoire En 985, le diocèse de Liège devient une véritable principauté.

On peut dire de Notger qu’il avait une brique dans le ventre. Il y avait sept collégiales à Liège. La première, Saint-Pierre, avait été construite au VIIIe siècle et la dernière, Saint-Barthélemy, sera consacrée en 1015. Notger termine la construction de Saint-Martin et Saint-Paul, lancée par son prédécesseur, et fait bâtir Sainte-Croix, Saint-Jean l’Evangéliste et Saint-Denis. Il est surtout à la base de la construction de la cathédrale romane à la place de la basilique contenant les reliques de saint Lambert. C’est à lui aussi que Liège doit d’avoir été entourée d’une enceinte fortifiée. On lui doit aussi un premier palais dont on ne sait pas grand-chose sinon qu’il devait être très massif. On comprend dès lors la célèbre citation : "Liège, en liant pour toi les lois par la Loi - Tu dois Notger au Christ et le reste à Notger".