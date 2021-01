L’invité du lundi Vincent Taloche a créé une Fédération des professionnels belges de l’humour.

Le premier souvenir que j’ai lié à l’humour remonte à l’enfance. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Mon père aimait regarder la TV et je me souviens de La Bonne Planque diffusé en noir et blanc avec Bourvil qui me faisait rire", se remémore Vincent Counard dit Taloche, ce benjamin d’une fratrie de quatre enfants qui a grandi dans la bonne humeur à Heusy. "Enfant, j’étais aussi enfant de chœur. On se déguise, on a un public. J’y vois quelque part comme le préambule au spectacle. Et puis en classe, quand vous n’êtes pas le plus fort en maths, vous palliez vos lacunes avec l’humour… pour faire rire vos professeurs, vos camarades", ajoute celui qui a toujours eu cette capacité de faire rire. À l’adolescence, "je me retrouvais toujours délégué de classe, à vouloir faire le spectacle de fin d’année…". Enfin, il est aussi spectateur des numéros de jonglerie puis du seul-en-scène de son frère aîné Bruno. Aussi attiré par la scène, il finit par écrire ses premiers sketchs.