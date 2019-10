Petits et grands, tous peuvent trouver leur bonheur sur le champs de la Foire d'octobre. Carrousels, sensations fortes, jeux de casinos, jeux de tirs ou encore restauration, l'offre y est très variée.

Comme presque chaque année, une nouvelle attraction a pris place sur le Boulevard d'Avroy. Il s'agit du Move It 32. Une attraction articulée autour de trois axes qui vous retourne dans tous les sens. La famille Van Herck est propriétaire de ce divertissement. "L'attraction date de 1996. Nous avons décidé de venir ici car c'est une très belle fête et nous avons beaucoup d'amis dans le coin", explique Tommy, le fils du patron.

Le nom Move It 32 fait référence au nombre de sièges que possède l'attraction. "Elle est unique mais il existe aussi le Move It 18 et 24", se réjouit Tommy.

Nous avons testé cette attraction pour vous. Mais avant d'embarquer, petit conseil: éviter de passer par la baraque à frites ou par le stand de croustillons si vous ne voulez pas tout laisser sur l'attraction.

LES +

La localisation: située en plein centre de la foire, juste derrière le Wild Mouse et à quelques pas des cheveaux de bois, l'attraction est très visible, bien qu'elle soit située dans un renfoncement. Celui-ci permet d'éviter un amassement de clients ou de curieux devant la nouveauté.

Les -