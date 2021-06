Liège Plus d’un an après le début de la crise, le CHU, le CHR et le CHC veulent être entendus.

Alors que l’Europe tout entière semble sortir de sa troisième torpeur, à l’aube de l’été, un coup d’œil dans le rétroviseur semble aujourd’hui nécessaire, afin d’analyser les choix posés durant cette crise sanitaire. Lors de chaque confinement en effet, la situation hospitalière semblait identique… et particulièrement critique. Si le nombre de cas de personnes nécessitant une prise en charge à l’hôpital voire aux soins intensifs augmentait, ces unités apparaissaient rapidement engorgées. La solution ? Le report de la prise en charge d’autres pathologies mais avec des conséquences fâcheuses pour la santé publique. Quid en effet d’une prise en charge tardive d’un cancer ? Les spécialistes sont clairs : des personnes mourront de n’avoir pas été soignées suffisamment tôt. Conséquence indirecte de la crise du Covid. Un mal nécessaire ?

Depuis plusieurs mois déjà, des voix s’élèvent pourtant contre la gestion de cette crise et dénoncent le manque de réactivité du monde politique… Pourquoi en effet, entre la première et la troisième vague, n’avoir pas réglé ce problème de manque de lits, particulièrement dans les unités de soins intensifs ? Des moyens supplémentaires ont-ils enfin été mobilisés pour aider le secteur hospitalier ? Nous avons posé la question aux trois grandes institutions hospitalières liégeoises que sont le CHU, le CHR et le CHC. La réponse est unanime : le secteur manque cruellement de moyens mais la création de lits supplémentaires est pourtant une fausse bonne idée.

Comme nous l’indique en effet Alain Javaux, directeur du CHC, "des structures intermédiaires ont bien été envisagées", rappelle-t-il, "comme l’hôpital Saint-Joseph. Mais le problème, ce n’était pas les lits, c’était les ressources humaines". Ici en effet, une centaine de lits étaient disponibles mais la difficulté résidait bien dans la mobilisation d’un personnel, déjà éprouvé et trop peu nombreux. "Pour les soins intensifs", poursuit le directeur, "c’est encore pire puisque pour s’occuper de 6 lits, il faut deux équivalents infirmiers, 7 jours sur 7". Des infirmiers formés aux soins intensifs qui plus est sont "une denrée rare".

Des propos que partage Sylvianne Portugaels, directrice du CHR. Pour elle, "augmenter le nombre de lits n’est pas la solution en effet car nous n’en manquons pas. Par contre, il est difficile de former du personnel qualifié en un an, surtout aux soins intensifs". Au CHC, en 20 ans, le nombre de lits est passé de 1093 à 1039, une légère diminution qui n’est pas problématique mais qui témoigne d’une nouvelle philosophie de soins hospitaliers.

"La situation est en effet complexe", poursuit Julien Compère,