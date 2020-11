Maxime et Catherine, proches d’Alysson, veulent faire du magasin un exemple…

À entendre les éloges rendus par les amis d’Alysson, la jeune Liégeoise n’était pas qu’une fille souriante, elle était aussi la générosité incarnée. Son action de bénévole au CHR de la Citadelle alors qu’elle vivait des moments difficiles est un signe qui ne trompe pas. Parmi les personnes venues lui rendre hommage, Maxime, 33 ans, proche d’Alysson, nous a confié qu’avec Catherine, "sœur de cœur" de la jeune fille, il souhaitait reprendre le salon… pour en faire un exemple.

"Alysson était en effet quelqu’un de très sensible, qui avait beaucoup d’énergie et le cœur sur la main. Avec l’accord de sa famille, nous avons donc décidé de lancer ce projet qui vise à reprendre le salon, en le gardant tel quel car il représente bien l’univers d’Alysson, mais pour en faire un modèle pour les jeunes en difficulté, qui voudraient se former au métier de barbier, coiffeur", explique Maxime.